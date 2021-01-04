Deliha 2 filmin oyuncuları kim, konusu nedir? Deliha 1 ve 2 serisi nerede çekildi?

Bu akşam Deliha 2 adlı film izleyici ile buluşacak. Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın geçtiğimiz yıllarda vizyona giren filmi Deliha, ilk 2 serisindeki usta oyuncu kadrosuyla olduğu kadar müthiş performanslar sergileyen genç yetenekleriyle de dikkat çekiyor. Peki Deliha 2 filmin oyuncuları kim, konusu nedir? 1 ve 2 serisi nerede çekildi? İşte konuya ilişkin merak edilenler...



Televizyonda yayınlanacak olan Deliha 2 filmi için geri sayım başladı. 2018 yılında vizyona giren yapımda hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha'nın yaşadığı maceraları izleyeceğiz. Başrollerinde Gupse Özay, Derya Alabora ve Esin Eden'in yer aldığı filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer merak ediliyor.

Zeliha hala deli, ve çok samimi, ve başına sürekli yeni dertler açıyor. İlk filmde aşkın peşinde koşan Zeliha, ikinci filmde artık bir kariyer yapmanın yolunu arıyor. Aşçı olmanın hayalini kurarak bir şık restoranda çalışmaya başlıyor. Zeliha sonunda hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir, yoksa gerçek dünya hayallerini ve kalbini mi kıracaktır?

DELİHA 2 OYUNCULARI KİM?

Deliha 2 oyuncuları Türk televizyonlarından isim yapmış kişilerden oluşuyor. Filmin yönetmenliğini ve senaryosunu yazan Gupse Özay, Deliha karakteri ile karşımıza çıkacak. Birçok filme senaryo yazan ve oynayan Gupse Özay'ın ilk yönetmenlik deneyimi oldu. Filmde Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Ali Çelik, Aksel Bonfil, Eda Ece, Mehmet Er, Özlem Akınözü ve Fatih Özkan gibi oyuncular yer alıyor.

DELİHA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha'nın çekimleri İstanbul'un pek çok çeşitli yerinde ve İzmir'in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi.

Deliha 2 filmi Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde satın alınan çiftlikte çekildi.

DELİHA 1 KONUSU

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

DELİHA 1 OYUNCULAR

Gupse Özay Rolü : Zeliha

Derya Alabora Rolü : Aysel

Cihan Ercan Rolü : Cemal

Barış Arduç Rolü : Cemil

Zeynep Çamcı Rolü : Meryem

Hülya Duyar Rolü : Fatma

Cenk Durmazel Rolü : Fevzi

Korhan Herduran rolü: Tayyar