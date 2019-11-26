Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7446
  • 6,3355
  • 269.279
  • 105492
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Defne Samyeli'yle adı anılan Sadettin Saran'ın, Emina Jahovic'ten ayrıldığı ortaya çıktı!

Defne Samyeli'yle adı anılan Sadettin Saran'ın, Emina Jahovic'ten ayrıldığı ortaya çıktı!

Defne Samyeli'yle adı anılan Sadettin Saran'ın, Emina Jahovic'ten ayrıldığı ortaya çıktı!

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Emina Jahovic ile Sadettin Saran'ın, bir buçuk ay önce ayrıldığı ortaya çıktı.

Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan 37 yaşındaki Sırp şarkıcı Emina Jahovic, Saran ile bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyordu. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda kısa bir ayrılık yaşamış ancak bir süre sonra ilişkilerine ikinci şansı vermişti.

YİNE AYRILMIŞLAR!

Son olarak Gel Konuşalım'ın haberine göre; adı geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli'yle anılan Sadettin Saran, Emina Jahovic ile yollarını ayırdı. Bebek'te ev bile baktıkları konuşulan ikili, yine ilişkiyi sürdüremedi. Şarkıcıdan yaklaşık bir buçuk ay önce ayrıldığı öğrenilen Saran'ın, hasta annesiyle daha yakından ilgilenmek istediği, sevgilisiyle ilgilenemediği için ilişkisine son verdiği öne sürüldü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran'ın, Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne Samyeli'yle ilgilendiği iddia edilmişti. Samyeli'ye ilgi duyduğu ve tanışmak istediği belirtilmişti.


Sadettin Saran ve Emina Jahovic'le ilgili o gerçek ortaya çıktı!
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Ünlü çiftten müjdeli haber
Taner Ölmez aşka geldi! Romantik paylaşım
Kubilay Aka ve Miray Daner'den kafaları karıştıran açıklama!
Hande Ataizi müjdeyi patlattı! Evleniyorlar

Almanya´daki 1 Miyar Avroluk Soygunun Görüntüleri Ortaya Çıktı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğünde deprem

Otomobil markalarının gizli anlamları