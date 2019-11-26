Defne Samyeli'yle adı anılan Sadettin Saran'ın, Emina Jahovic'ten ayrıldığı ortaya çıktı!

Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlayan 37 yaşındaki Sırp şarkıcı Emina Jahovic, Saran ile bir dargın bir barışık ilişki sürdürüyordu. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda kısa bir ayrılık yaşamış ancak bir süre sonra ilişkilerine ikinci şansı vermişti.

YİNE AYRILMIŞLAR!

Son olarak Gel Konuşalım'ın haberine göre; adı geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli'yle anılan Sadettin Saran, Emina Jahovic ile yollarını ayırdı. Bebek'te ev bile baktıkları konuşulan ikili, yine ilişkiyi sürdüremedi. Şarkıcıdan yaklaşık bir buçuk ay önce ayrıldığı öğrenilen Saran'ın, hasta annesiyle daha yakından ilgilenmek istediği, sevgilisiyle ilgilenemediği için ilişkisine son verdiği öne sürüldü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran'ın, Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne Samyeli'yle ilgilendiği iddia edilmişti. Samyeli'ye ilgi duyduğu ve tanışmak istediği belirtilmişti.