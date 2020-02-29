Defne Samyeli'nin yeni komedyeni! Cem Yılmaz gitti Kaan Sekban geldi

Magazin dünyası Defne Samyeli-Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya arasındaki aşk üçgenini konuşmaya devam ediyor. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından Defne Samyeli, Yılmaz tarafından aldatıldığını ima etmiş ve günlerce konuşulmuştu.

Sıkıntılı bir süreçten geçtiği bilinen Defne Samyeli, son olarak yine bir komedyen ile görüntülendi. Takvim'in haberine göre Samyeli, önceki gün bankacılığı bırakıp komedyenliğe geçiş yapan Kaan Sekban ve bir arkadaşıyla sohbet ederken objektiflere takıldı.

BAŞ BAŞA SAATLERCE SOHBET

Emirgan'da bir mekanda objektiflere takılan 47 yaşındaki güzel, bir süre sonra Kaan Sekban'la baş başa kaldı. Saatlerce Sekban'la oturan Samyeli, mekan çıkışında ayrı ayrı araçlarla görüntü vermekten kaçmaya çalıştı.

Trafikte kalan Samyeli, habercilerin, "Neden panik yaptınız?" sorusuna, "Aaa tanımıyor musunuz? Beyefendi çok ünlü bir bankacı" cevabını verdi. Bir hayli panik olan ünlü isim, gaza basarak gözlerden uzaklaştı.