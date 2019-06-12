Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun yaşı herkesi şaşırttı!

Deren ve Derin Talu yaz tatilinin tadını çıkartıyor. Derin Talu ablası gibi tatilde sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Derin Talu'nun kısa sürede Instagram'da 160 bin takipçisi oldu. Derin Talu yaşı ile de herkesi şaşırtmaya devam ediyor. 2003 yılında dünyaya gelen Derin Talu 16 yaşına girdi.

Derin Talu'nun ablası Deren Talu, Türkiye-Gürcistan-Ukrayna ortak yapımı 'Son Kale-Hacıbey' ile oyunculuğa adım atmış, geçen ay başlayan çekimlerde at sahnelerinde rol almıştı.









