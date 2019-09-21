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  3. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya teklif yağıyor

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya teklif yağıyor

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya teklif yağıyor

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, önceki gün akşam saatlerinde Beşiktaş'ta bir AVM'de objektiflere yansıdı.

Spor mağazalarını gezip alışveriş yapan Deren Talu, daha sonra arkadaşlarıyla buluştu. Geçen günlerde Amerika’da düzenlenen bir defilede podyuma çıkan Talu, kendisine yöneltilen sorular üzerine mankenliğe devam edeceğini açıkladı.

TEKLİF YAĞIYOR

Ayrıca Deren Talu, "Amerika’daki defile benim için çok güzel bir deneyimdi. Bir aksilik olmazsa devamı gelecek. Türkiye’nin birçok yerinden teklifler alıyorum." dedi.

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