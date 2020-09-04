Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'ya Serenay Sarıkaya soruldu

Deren Talu ve sevgilisi Baran Tınaz, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Talu’ya reklam filminde kendisiyle Serenay Sarıkaya’yı bir araya getirmek isteyen markayı “Serenay’ın olduğu yerde ben yokum” diyerek geri çevirdiği iddiası soruldu. Kelebek'in haberine göre Talu, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Bir marka Serenay ve Deren Talu'nun da içinde olduğu birkaç güzeli bir araya getirerek yeni bir proje yapmak istedi. Bunun için Deren'e teklif götüren firma yetkilileri, "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" cevabını aldı.

ANNESİ İÇİN TEKLİFİ REDDETTİ

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, evlilik yolunda giden ilişkilerini ani bir kararla noktalamıştı. İlişkisi biten Yılmaz, kısa sürede Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Haberi aldıktan sonra zor günler geçiren Samyeli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Konduramamıştım" sözleriyle günlerce konuşulmuştu.