Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz hali şoke etti. Deren Talu ortaya çıkan eski bir fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı. Görenlerin tanımakta zorlandığı Deren Talu'nun eski hali geçirdiği estetik operasyonların adeta kanıtı gibi. Deren Talu, küçük yaşta estetik yaptıran ünlüler arasında yerini aldı.

İŞTE DEREN TALU'NUN ESTETİKSİZ HALİ

Deren Talu'nun ortaya çıkan eski bir fotoğrafında özellikle burun bölgesinde bariz bir değişim olduğu görülüyor.

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, Kasım 1996 yılında Abd’de dünyaya geldi. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.) Lise eğitimini ENKA Okulları’nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles’ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu’nun defilesinde attı.