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  • Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 'Son Kale Hacıbey'deki kılıç sahnelerinde zorlandı
22 Ekim 2020 Perşembe 07:01 | Son Güncelleme:

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 'Son Kale Hacıbey'deki kılıç sahnelerinde zorlandı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 'Son Kale Hacıbey'deki kılıç sahnelerinde zorlandı
- RECEP ASLAN

Başrollerini Deren Talu ve Yurdaer Okur'un paylaştığı, ‘Son Kale Hacıbey' filminin gösterimi Özdilek Cinetime Sinemaları'nda yapıldı.

Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı film, Osmanlı’nın son kalesi Hacıbey’de kılıçların gölgesinde bir savaş ve aşk hikâyesini anlatıyor. Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ‘’En çok dövüş sahnelerinde zorlandım. Kılıcın ağırlığı ve onu taşıyabilmek zordu. Hatta bileğimde iz kaldı” dedi.

İlk sinema deneyimini yaşayan Deren Talu’yu gecede annesi Defne Samyeli ve kız kardeşi Derin Talu yalnız bırakmadı. 

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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