Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 'Son Kale Hacıbey'deki kılıç sahnelerinde zorlandı

Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı film, Osmanlı’nın son kalesi Hacıbey’de kılıçların gölgesinde bir savaş ve aşk hikâyesini anlatıyor. Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ‘’En çok dövüş sahnelerinde zorlandım. Kılıcın ağırlığı ve onu taşıyabilmek zordu. Hatta bileğimde iz kaldı” dedi.

İlk sinema deneyimini yaşayan Deren Talu’yu gecede annesi Defne Samyeli ve kız kardeşi Derin Talu yalnız bırakmadı.