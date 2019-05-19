Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu oyuncu oldu
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Türkiye-Gürcistan-Ukrayna ortak yapımı 'Son Kale-Hacıbey' ile oyunculuğa adım attı. Geçen hafta başlayan çekimlerde Deren Talu, at sahnelerinde rol aldı.
Defne Samyeli ile Eren Talu’nun kızları Deren Talu, Türkiye-Gürcistan-Ukrayna ortak yapımı 'Son Kale-Hacıbey' adlı filmle oyunculuğa adım attı. Hürriyet'in haberine göre, geçen hafta başlayan çekimlerde Deren Talu, at sahnelerinde rol aldı.
Talu, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında geçen hikayede, Ahmet Paşa’nın ok atan, at binen gözü kara kızı Fatıma’yı canlandırıyor.
Konstantin Konovalov’un yönettiği filmde Talu, başrolü Yurdaer Okur ile paylaşıyor.