Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu oyuncu oldu

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu oyuncu oldu

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu oyuncu oldu

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Türkiye-Gürcistan-Ukrayna ortak yapımı 'Son Kale-Hacıbey' ile oyunculuğa adım attı. Geçen hafta başlayan çekimlerde Deren Talu, at sahnelerinde rol aldı.

Defne Samyeli ile Eren Talu’nun kızları Deren Talu, Türkiye-Gürcistan-Ukrayna ortak yapımı 'Son Kale-Hacıbey' adlı filmle oyunculuğa adım attı. Hürriyet'in haberine göre, geçen hafta başlayan çekimlerde Deren Talu, at sahnelerinde rol aldı.

Talu, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında geçen hikayede, Ahmet Paşa’nın ok atan, at binen gözü kara kızı Fatıma’yı canlandırıyor. 

Konstantin Konovalov’un yönettiği filmde Talu, başrolü Yurdaer Okur ile paylaşıyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İrem Derici: Zekamı çok üstün gördüğüm için kimseyle olmuyor
Volkan Babacan'dan iftar sonrası yürüyüşü
Dünyaca ünlü şarkıcının kostümleri Hakan Akkaya'ya emanet
Yusuf Güney'den dev proje
Miray Daner ile Kubilay Aka'dan evlilik açıklaması
Ramazan´ın gelişini ne kadar hoş karşılasak da, güzel iftar ve sahur sofraları düşlesek de aklımızda

Ramazanda Kilo Almamanın Püf Noktaları Neler? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Galatasaray-Medipol Başakşehir

Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl coşkusu