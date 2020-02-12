Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Kerim Sabancı'dan ayrıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun, kısa süre önce aşk yaşamaya başladığı Kerim Sabancı ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, yaklaşık iki aydır Arzu-Ömer Sabancı'nın oğulları Kerim Sabancı ile aşk yaşıyordu. Deren Talu ile Kerim Sabancı'nın, 20 gün önce tartışıp ayrıldığı, daha sonra aralarındaki buzları erittiği iddia edildi.
Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; geçtiğimiz hafta yeniden barışan ikili, 'uzak mesafe' nedeniyle ayrılık kararı aldı. New York'ta bir şirkette çalışan Kerim Sabancı, işi nedeniyle İstanbul'a çok az gelebiliyor. Bu durum, İstanbul'daki Deren'in hoşuna gitmiyor.