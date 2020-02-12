Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Kerim Sabancı'dan ayrıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, yaklaşık iki aydır Arzu-Ömer Sabancı'nın oğulları Kerim Sabancı ile aşk yaşıyordu. Deren Talu ile Kerim Sabancı'nın, 20 gün önce tartışıp ayrıldığı, daha sonra aralarındaki buzları erittiği iddia edildi.

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; geçtiğimiz hafta yeniden barışan ikili, 'uzak mesafe' nedeniyle ayrılık kararı aldı. New York'ta bir şirkette çalışan Kerim Sabancı, işi nedeniyle İstanbul'a çok az gelebiliyor. Bu durum, İstanbul'daki Deren'in hoşuna gitmiyor.