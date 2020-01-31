Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu: İnşallah genetik olarak anneme çekmişimdir

Annesi Defne Samyeli ve kardeşi Derin ile verdiği pozların sosyal medyada eleştirilmesi üzerine de konuşan Deren Talu, şunları söyledi:

-Anneme özeniyorum. Çok güzel ve genç. İnşallah genetik olarak ona çekmişimdir. Sosyal medyanın iddia ettiği gibi; aramızda asla bir yarış yok. O kadar yakınız ki, annemden öte. Zevklerimiz, düşünce yapımız aynı. Gardıroplarımız bile ortak.

-Kardeşim Derin henüz 16 yaşında. Onunla da aramızda bir yarış söz konusu olamaz. O kadar olgun ki. Ayrıca şanslı. Ablasının hatalarından ders alabiliyor.

-Bazen annem ve kardeşimle davete katıldığımızda görüntü olarak çok iddialı geliyor olabiliriz. Ne giyeceğimize birlikte karar veriyoruz. Ben etek giyiyorsam, Derin blue-jean, annem de başka bir şey tercih ediyor. Kötü yorum geldiğinde de çok takılmamaya çalışıyorum. Rahatsız olduğum mesajlara bakmıyorum.

-23 yaşındayım. Yüzümde ya da vücudumun herhangi bir yerinde estetik yok. Sadece krem kullanıyorum.

-Bir erkekte dürüstlük, açık sözlülük, zeka, konuşma yeteneği, espri anlayışı önemli. Tabii kendini beğenmiş olmamalı.

-Parayı en çok ulaşıma ve yemeye harcarım. Hep dışarıda yemek yerim. Evet, zayıfım ama metabolizmam çok hızlı. Boyum 1.78 kilom da 55... Haftada üç gün spor yapıyordum, şimdi biraz daha azaltmış durumdayım.

-Oyunculukta Türkan Şoray kanunlarım var. En son çektiğim filmde öpüştüm. Ama çıplaklığa, sevişme sahnelerine karşıyım. Açık seçik olmadan üstü kapalı olabilir. Dizilerde rol almak istiyorum.