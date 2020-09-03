Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu Baran Tınaz'la ilk kez paylaştı! Aşkını cümle aleme duyurdu

Komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı ilişkinin sona ermesinin ardından bir süre kalbinin kapılarını herkese kapatan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşkı buldu. Talu'nun kısa süre önce gönlünü işletmeci Baran Tınaz'a kaptırdığı öğrenildi.

AŞKINI CÜMLE ALEME DUYURDU!

Tınaz'ın karelerine yaptığı yorumlarla ve beğenilerle aşkını daha önce birçok kez belli eden Deren Talu, sevgilisiyle bir karesini ilk kez Instagram'dan paylaştı. Fotoğrafa kalp emojisi ekleyen Talu, aşkını resmen ilan etmiş oldu.

Deren Talu'nun paylaşımına ilk yorum ise anne Defne Samyeli'den geldi. Kızının sevgilisiyle karesine kalpli emoji koyan Samyeli, "Anne onayı vermiş" dedirtti. Ayrıca Baran Tınaz'ın sevgilisiyle pozunun altına kalpli göz emojisi göndermesi dikkatlerden kaçmadı...