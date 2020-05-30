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  3. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşık oldu! Sosyal medyadan ilan etti
30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:52 | Son Güncelleme:

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşık oldu! Sosyal medyadan ilan etti

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşık oldu! Sosyal medyadan ilan etti

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu (23), Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açtı. Tınaz aşkını sosyal medyadan duyurdu.

Sosyal medya paylaşımları ile adından sık sık söz ettiren Deren Talu, bu kez aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. 23 yaşındaki Talu, Baran Tınaz ile aşk yaşamaya başladı.

Baran Tınaz, Instagram hesabının hikaye bölümünden Deren Talu ile fotoğrafını yayınladı.


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