Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşık oldu! Sosyal medyadan ilan etti

Sosyal medya paylaşımları ile adından sık sık söz ettiren Deren Talu, bu kez aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. 23 yaşındaki Talu, Baran Tınaz ile aşk yaşamaya başladı.

Baran Tınaz, Instagram hesabının hikaye bölümünden Deren Talu ile fotoğrafını yayınladı.