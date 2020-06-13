13 Haziran 2020 Cumartesi 13:32 | Son Güncelleme:
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu anlaşmayı sağladı! İşte rol alacağı ilk dizi
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, dizi setlerine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki güzel, yeni sezonda 'Akıncı' dizisiyle ekranda olacak.
Son olarak işletmeci Baran Tınaz ile sürpriz bir aşka yelken açarak magazin gündemine gelen Deren Talu, ilk dizi deneyimi için el sıkıştı.
Defne Samyeli'nin büyük kızı, Amerika'da aldığı oyunculuk dersinin yanı sıra Türkiye'ye döndükten sonra usta tiyatrocu Derya Alabora ile çalışmıştı.
AKINCI DİZİSİYLE DÖNÜYOR
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer alacağı, ATV'de ekrana gelecek 'Akıncı' dizisiyle anlaşma sağladı.