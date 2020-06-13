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  3. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu anlaşmayı sağladı! İşte rol alacağı ilk dizi
13 Haziran 2020 Cumartesi 13:32 | Son Güncelleme:

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu anlaşmayı sağladı! İşte rol alacağı ilk dizi

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu anlaşmayı sağladı! İşte rol alacağı ilk dizi

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, dizi setlerine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki güzel, yeni sezonda 'Akıncı' dizisiyle ekranda olacak.

Son olarak işletmeci Baran Tınaz ile sürpriz bir aşka yelken açarak magazin gündemine gelen Deren Talu, ilk dizi deneyimi için el sıkıştı.

Defne Samyeli'nin büyük kızı, Amerika'da aldığı oyunculuk dersinin yanı sıra Türkiye'ye döndükten sonra usta tiyatrocu Derya Alabora ile çalışmıştı.

AKINCI DİZİSİYLE DÖNÜYOR

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer alacağı, ATV'de ekrana gelecek 'Akıncı' dizisiyle anlaşma sağladı.

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