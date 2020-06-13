Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu anlaşmayı sağladı! İşte rol alacağı ilk dizi

Son olarak işletmeci Baran Tınaz ile sürpriz bir aşka yelken açarak magazin gündemine gelen Deren Talu, ilk dizi deneyimi için el sıkıştı.

Defne Samyeli'nin büyük kızı, Amerika'da aldığı oyunculuk dersinin yanı sıra Türkiye'ye döndükten sonra usta tiyatrocu Derya Alabora ile çalışmıştı.

AKINCI DİZİSİYLE DÖNÜYOR

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer alacağı, ATV'de ekrana gelecek 'Akıncı' dizisiyle anlaşma sağladı.