19 Kasım 2020 Perşembe 15:25 | Son Güncelleme:
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 24 oldu! Sevgilisi Baran Tınaz sosyal medyada aşka geldi
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, 24 yaşına bastı. Talu'nun bir süredir aşk yaşadığı Baran Tınaz ise sevgilisinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, yaklaşık dört aydır Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman romantik paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.
SOSYAL MEDYADA AŞKA GELDİLER
Son olarak Tınaz, 24 yaşına basan sevgilisiyle pozunu paylaşıp "Mutlu yıllar biriciğim" dedi. Talu bu paylaşımı görünce çok mutlu oldu, hem hikayesinden hem de yorumun altına ilanı aşk etti.
Deren Talu paylaşımında sevgilisine "Aşkım seni çok seviyorum" yazdı. Talu'nun paylaşımlarına beğeni yağdı...