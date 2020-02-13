Defne Samyeli'nin ihanet açıklaması sonrası Cem Yılmaz'dan manidar paylaşım

Defne Samyeli’nin üstü kapalı ihanet iması ve “Konduramadım” açıklamasının ardından Cem Yılmaz, Twitter’da bir video paylaştı. Görüntülerdeki kişi, “Biz düşmanları biliyoruz, sen bizi dostlardan koru!” ifadelerini kullanıyor. Daha sonra ise şarkıcı Bergen'in, "Sen affetsen, ben affetmem" şarkısı çalmaya başlıyor.

SERENAY SARIKAYA, BERGEN'İN HAYATINI CANLANDIRACAK

Öte yandan Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya, çok yakında şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracağı bir filmle beyazperdeye dönecek.