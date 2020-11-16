Defne Samyeli'nin ev sahibiyle arasındaki kavga büyüyor

Asıl kendisinin mağdur olduğunu belirten Araz ise Samyeli’nin kendisini tehdit eden bir şantajcı gibi gösterdiğini öne sürerek 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açan Araz, Samyeli’nin yaklaşık 8 yıldır Kemerburgaz’daki Pasifik Villaları’nda kiracısı olarak oturduğunu belirtti.

20 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Hürriyet'in haberine göre Araz’ın avukatı dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “Kira ödemeyen Defne Samyeli hakkında icra takibi başlattık. Samyeli, itiraz ederek icra takibini durdurunca İcra Hukuk Mahkemesi’ne itirazın iptali istemiyle dava açtık. Samyeli bunun üzerine Araz hakkında ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, hakaret ve tehdit suçlarından savcılığa şikayetçi olmuştur. Yusuf Araz hakkında takipsizlik kararı verilmiştir.

Samyeli, kararı hiçe sayarak Yusuf Araz’ın tehdit, hakaret ve şantaj suçlarını işlediğini kamuoyuna servis etmiş, kişilik haklarını ihlal etmiştir. 20 bin liralık manevi tazminat talep ediyoruz.”