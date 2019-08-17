Defne Samyeli: Onlarla aynı afişte olmam

Alaçatı'da bir mekanda sahne alan Defne Samyeli afişte Yaşar, Deniz Seki, Cenk Eren ve Ayta Sözeri ile birlikte yer almasına itiraz etti. Samyeli, yeni bir afiş hazırlattı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:41
Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:41
Defne Samyeli: Onlarla aynı afişte olmam

Cem Yılmaz'la uzun zamandır aşk yaşayan Defne Samyeli, bir süre önce şarkıcılığa geçiş yapmıştı. Eğlence mekanlarında sık sık sahne alan Samyeli, yaz sezonuyla birlikte yazlık beldelerde çalışmaya devam ediyor. Son olarak şarkıcı, Alaçatı'da sahne aldığı mekanın kendisini Yaşar, Deniz Seki, Cenk Eren ve Ayta Sözeri ile aynı afişte göstermesine itiraz etti.

AYRI AFİŞ HAZIRLATTI

Defne Samyeli, "Onlarla aynı afişte olmam" diyerek kriz çıkardı ve mekanın sahiplerine ayrı afiş hazırlattı.

Öte yandan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilmişti. Çift, iddiaları çektikleri bir video ile yalanlamıştı

ilginizi çekebilir

Erkenci Kuş'un yıldızları Demet Özdemir ve Can Yaman'dan hayranlarını üzen haber
Erkenci Kuş'un yıldızları Demet Özdemir ve Can Yaman'dan hayranlarını üzen haber
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel kaç yaşında? Furkan Göksel kimdir?
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel kaç yaşında? Furkan Göksel kimdir?
Beren Saat sosyal medyadan paylaştı! Gözyaşlarını tutamadı
Beren Saat sosyal medyadan paylaştı! Gözyaşlarını tutamadı
Fotoğrafçı Nihat Odabaşı'nın annesi hayatını kaybetti
Fotoğrafçı Nihat Odabaşı'nın annesi hayatını kaybetti
Reynmen ilk konserinde playback yaptı, tepkileri üzerine çekti
Reynmen ilk konserinde playback yaptı, tepkileri üzerine çekti
Sıla'nın panik gecesi! Hazer Amani'yle görüntülenmemek için...
Sıla'nın panik gecesi! Hazer Amani'yle görüntülenmemek için...

En Çok Okunanlar

Fahriye Evcen suskunluğunu bozdu
Fahriye Evcen suskunluğunu bozdu
Çukur dizisi ne zaman başlayacak?
Çukur dizisi ne zaman başlayacak?
Demet Özdemir ile Can Yaman'a tepki yağdı!
Demet Özdemir ile Can Yaman'a tepki yağdı!
Buse Varol: Aşkın en güzel hali
Buse Varol: Aşkın en güzel hali
Arka Sokaklar'ın genç oyuncusu diziye veda etti
Arka Sokaklar'ın genç oyuncusu diziye veda etti
Reynmen'den 40 bin liralık playback
Reynmen'den 40 bin liralık playback
Beren Saat'in vefat eden arkadaşı Aykut Cömert kimdir?
Beren Saat'in vefat eden arkadaşı Aykut Cömert kimdir?
Selami Şahin battı
Selami Şahin battı
Fahriye Evcen'e bir destek de eşi Burak Özçivit'ten
Fahriye Evcen'e bir destek de eşi Burak Özçivit'ten
Billur Kalkavan kaç yaşında?
Billur Kalkavan kaç yaşında?
Magazin haberleri ve röportajlar, Türkiye'den ve dünyadan son dakika magazin haberleri Akşam Magazin Haberleri sayfamızda.
Kategoriler
Bizi Takip Edin