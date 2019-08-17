Cem Yılmaz'la uzun zamandır aşk yaşayan Defne Samyeli, bir süre önce şarkıcılığa geçiş yapmıştı. Eğlence mekanlarında sık sık sahne alan Samyeli, yaz sezonuyla birlikte yazlık beldelerde çalışmaya devam ediyor. Son olarak şarkıcı, Alaçatı'da sahne aldığı mekanın kendisini Yaşar, Deniz Seki, Cenk Eren ve Ayta Sözeri ile aynı afişte göstermesine itiraz etti.

AYRI AFİŞ HAZIRLATTI

Defne Samyeli, "Onlarla aynı afişte olmam" diyerek kriz çıkardı ve mekanın sahiplerine ayrı afiş hazırlattı.

Öte yandan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edilmişti. Çift, iddiaları çektikleri bir video ile yalanlamıştı