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  • Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son pozuna tepki yağdı
16 Ekim 2020 Cuma 16:19 | Son Güncelleme:

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son pozuna tepki yağdı

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son pozuna tepki yağdı

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman magazin gündemine geliyor. Talu'nun son paylaşımı takipçilerinden tepki topladı.

Güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu ile evliliğinden olan kızlarından 17 yaşındaki Derin Talu, 242 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bol makyajlı bir pozunu yayınladı.

"BİRAZ DOĞAL OL"

Son zamanlarda cüretkar pozlarını paylaşan ve yaptığı makyajdan dolayı 17 yaşından daha büyük göründüğü söylenen Talu'nun son pozuna da yorum yağdı. Fotoğrafı beğenenlerin yanı sıra "Biraz doğal ol" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Derin Talu'ya gelen tepkilerden bazıları...

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

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