06 Haziran 2020 Cumartesi 11:33 | Son Güncelleme:
Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'nun yeni aşkına onay
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, kısa süre önce işletmeci Baran Tınaz ile yeni bir aşka yelken açtı. Anne Defne Samyeli, son paylaşımıyla bu aşka onay verdiğini gözler önüne serdi...
Kerim Sabancı'dan ayrılan Deren Talu, Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olan Baran Tınaz'la aşk yaşamaya başlamıştı. Baran Tınaz ve Deren Talu, aşklarını sosyal medyadan ilan etmişti. Bu aşk haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
YENİ AŞKA ANNE ONAYI
Defne Samyeli ise önceki gün büyük kızı Deren'in sevgilisinin işlettiği mekanın terasında poz verdi. Deren Talu, annesinin bu paylaşımına kalpli gülen kedi emojisi ile karşılık verdi.
Ünlü sunucunun paylaştığı kare, "Anneden aşk onayı" yorumlarına neden oldu.