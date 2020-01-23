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Defne Samyeli'den estetik iddialarına yanıt

Defne Samyeli'den estetik iddialarına yanıt

Son dönemde Mustafa Sandal'la yaşadığı polemik yüzünden magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, radyocu Kadir Çetin’in programına konuk oldu. Samyeli, estetik iddialarına da yanıt verdi.

47 yaşındaki Defne Samyeli, "Bende estetik yok vallahi. Hiçbir küçük dokunuş... Hiç, hiçbir şey yok. İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söyleyeyim. Çünkü biri yaptıracaksa, o kişi benim. 30 yıldır bu sektördeyim. Herkes, her türlü, her dokunuşu yaptırıyor." dedi.

Samyeli, geçmişte yüz yogası yaptığını da anlattı: "Bununla çok uğraşan birisi değilim. Güzel çıkayım falan, sanıldığı gibi öyle bir durum yok. Yüz yogası çalıştım senelerce... Ben bu işleri geçmişte bir yaptım, şimdi uğraşmak zorunda kalmıyorum."


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