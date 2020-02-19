Defne Samyeli'den beklenen hamle geldi! Eski aşkı Cem Yılmaz'ı sildi

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Sürpriz aşkın patlamasının ardından Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli, Yılmaz’ın kendisine ihanet ettiğini ‘Konduramamıştım’ sözleriyle ifade etmiş, ancak sosyal medya hesabındaki birlikte çekilmiş fotoğrafları silmemişti.

BEKLENEN HAMLE GELDİ

Son olarak Samyeli, bugün eski sevgilisi ile olan tüm paylaşımları kaldırdı. Cem Yılmaz ise Samyeli ile olan görüntüleri silmedi.

NE OLMUŞTU?