Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Defne Samyeli'den ayrıldığı iddia edilen Cem Yılmaz'a gönderme!

Defne Samyeli'den ayrıldığı iddia edilen Cem Yılmaz'a gönderme!

Defne Samyeli'den ayrıldığı iddia edilen Cem Yılmaz'a gönderme!

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin bir süredir ayrıldığı iddia ediliyor. Son olarak Samyeli'den iddiaları güçlendiren bir hamle geldi.

Defne Samyeli, sahnede söylediği 'Sen Yalancı Bir Sonbahar' şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sunucu ve şarkıcının paylaşımı, "Cem Yılmaz'a gönderme" olarak yorumlandı.

POZLARI OLAY OLDU

Öte yandan Samyeli, Instagram'da paylaştığı siyah elbiseli fotoğraflarla da dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının takipçileri, 'Ne kaybettiğine dön bir bak diyor' şeklinde yorumlar yağdırdı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a gönderme!
Aslı Enver ile Murat Boz çiftinden üzücü haber!
Bu özelliğini kimse bilmiyordu! Özge Özpirinçci meğer...
Onur Tuna yakalanınca panikledi! 'Kız arkadaşım...'
Evlilik sorularına böyle yanıt verdi
<p>Toprakla buluştuğunda kendisini tekrar üretebilen çekirdeğe tohum denir. Peki, ev koşullarında to

Evde Tohum Üretimi Nasıl Yapılır? #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye güzel haber! Maaşlara intibak ayarı geliyor

Yalova'da tarihi keşif! Sular altından çıktı