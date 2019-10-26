Defne Samyeli'den ayrıldığı iddia edilen Cem Yılmaz'a gönderme!
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin bir süredir ayrıldığı iddia ediliyor. Son olarak Samyeli'den iddiaları güçlendiren bir hamle geldi.
Defne Samyeli, sahnede söylediği 'Sen Yalancı Bir Sonbahar' şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sunucu ve şarkıcının paylaşımı, "Cem Yılmaz'a gönderme" olarak yorumlandı.
POZLARI OLAY OLDU
Öte yandan Samyeli, Instagram'da paylaştığı siyah elbiseli fotoğraflarla da dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının takipçileri, 'Ne kaybettiğine dön bir bak diyor' şeklinde yorumlar yağdırdı.