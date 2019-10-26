Defne Samyeli'den ayrıldığı iddia edilen Cem Yılmaz'a gönderme!

Defne Samyeli, sahnede söylediği 'Sen Yalancı Bir Sonbahar' şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sunucu ve şarkıcının paylaşımı, "Cem Yılmaz'a gönderme" olarak yorumlandı.

POZLARI OLAY OLDU

Öte yandan Samyeli, Instagram'da paylaştığı siyah elbiseli fotoğraflarla da dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının takipçileri, 'Ne kaybettiğine dön bir bak diyor' şeklinde yorumlar yağdırdı.