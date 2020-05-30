Defne Samyeli yeni bir aşka mı yelken açtı? 'Aşık değilim ama olabilirim...'

Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra kabuğuna çekilen Defne Samyeli, aylar sonra ilk kez konuştu. Saba Tümer'in canlı yayınına katılan Samyeli, "Aşka inancın kaldı mı?" sorusuna "Tabii. Sevebilmek, aşık olabilmek; sana aşık olunmasından ya da sevilmekten çok daha güzel bence. Kalbim büyüyor gibi hissediyorum. Kendini bulutlar üzerinde hissettiğin duygular peşinde koştuğun; kendine çok bağladığın bir durumsa; büyük bir aşk yaşayacaksan beraberinde büyük bir nefret kaçınılmaz." yanıtını verdi.

'AŞIK DEĞİLİM AMA OLABİLİRİM'

Öte yandan Samyeli, "Ben her bahar aşık olurum. Şuan aşık değilim, ama olabilirim. Şarkıda söylenen gibi aşık değilim olabilirim, yüzde elli sevebilirim..." sözleriyle de dikkat çekti.