Defne Samyeli sinirlendi: Biz bunların parçası değiliz!

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddiayla gündemdeydi. Talu’ya bir şampuan markasının teklif götürdüğü, ancak projede annesinin eski aşkı Cem Yılmaz’la ilişki yaşayan Serenay Sarıkaya da yer alacağı için genç modelin “Serenay’ın olduğu yerde ben yokum” dediği öne sürüldü.

"BUNLARIN PARÇASI DEĞİLİZ"

Hürriyet'in haberine göre; kızıyla ilgili iddia sorulunca “Bu da nereden çıktı? Yapmayın arkadaşlar, bunların parçası değiliz biz” diyerek tepki gösteren Defne Samyeli, trafiğin açılmasıyla gaza basarak uzaklaştı.