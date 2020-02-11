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  3. Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'a kıyamadı!

Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'a kıyamadı!

Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'a kıyamadı!

Uzun süredir aşk dedikodularıyla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı sonunda belgelendi. Sarıkaya'nın itirafının ardından gözler Defne Samyeli'ye çevrildi. 'Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz' diyen Samyeli'nin sosyal medya hesabındaki Cem Yılmaz'lı fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Atina'da tatil kareleri sosyal medyaya sızan ve aşkları belgelenen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, dün Türkiye'ye döndü. Ayrı uçaklarla ülkeye dönen çiftten Sarıkaya, "Her şey gördüğünüz gibi" sözleriyle ilişkiyi itiraf etti.

"GEREKLİ GÖRÜRSEM KONUŞURUZ"

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aşkının ortaya çıkmasının ardından gözler Defne Samyeli'ye çevrildi. Konuyla ilgili olarak Samyeli, "Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz" dedi.

SİLMEYE KIYAMADI!

Öte yandan Defne Samyeli'nin sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti. Samyeli'nin, geçtiğimiz yaz Bodrum'da tekne turunda Cem Yılmaz ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından kaldırmaması takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.


Defne Samyeli Cem Yılmaz'a kıyamadı!
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