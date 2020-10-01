Defne Samyeli paylaştı! Deren Talu ve Sühan Samyeli ile benzerliği sosyal medyayı salladı

Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Samyeli, son olarak Instagram hesabından kızı Deren Talu ve kardeşi Sühan Samyeli ile yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Paylaştığı kareye "Ailem" notunu düşen Defne Samyeli, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce beğeni topladı. Samyeli ailesi üyelerinin benzerlikleri ise çok konuşuldu.