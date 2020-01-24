Defne Samyeli nereli? Defne Samyeli kaç yaşında? İşte hayatı!

Defne Samyeli Eser Yenenler Show'un 23 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümünde konuk oldu. "Defne Samyeli kimdir, nereli?" sorusu da izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Sunuculuk, köşe yazarlığı ve oyunculuk gibi birçok alanda çalışan Samyeli 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İşte Defne Samyeli hayatı hakkında merak edilenler...

DEFNE SAMYELİ KİMDİR, NERELİ?

Defne Samyeli, 17 Mart 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Malatya'lı bir ailenin çocuğu olan Defne Samyeli annesi Sendegül Samyeli, babası Haluk Samyeli'dir. 13 yaşındayken Amiral olan babası Haluk Samyeli vefat etti. Sühan adında bir erkek kardeşi vardır. TRT İstanbul Radyosu’nun çocuk korosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi’ni üçüncülükle bitirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okudu. Ancak yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun oldu.

Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Şuanda ise a Haber'de A3 haber kuşağını sunmatadır. Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.

Defne Samyeli, 16 Ağustos 2015 tarihinde “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinin 9. sezon kadrosuna ‘Ajan Zeynep' olarak katıldı. Güzel oyuncu, ekranlarda son olarak STAR TV’de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde yer almıştı.

Defne Samyeli Cem Yılmaz ile bir dönem beraber oldu ve daha sonra ise yollarını ayırdı.

Kitapları :

2014 - Kısa Lafın Uzunu

Albümleri :

1994 - Tek Başına

2015 - Son Arzum (Single)

TV programları:

1991 - 1994 - Salı Pazarı (STAR TV)

1992 - 1993 - İyi Günler Türkiye (STAR TV)

1994 - Pazar Show (SHOW TV)

1994 - 1995 - Show'da Show (SHOW TV)

1996 - Şakalamaca (KANAL D)

1996 - 1999 - Defne Samyeli ile Gecenin İçinden (KANAL D)

1998 - Defne Samyeli ile Flaş Haber (KANAL D)

1999 - 2002 - Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D)

2002 - Seçim 2002 (SHOW TV)

2002 - 2007 - Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV)

2004 - Seçim 2004 (SHOW TV)

2006 - Vizyon (SHOW TV)

2007 - Seçim 2007 (SHOW TV)

2010 - Herşey Bambaşka (ATV)

2011 - 45 Dakika (A HABER)

2011 - Söz Teması (A HABER)

2013 - Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Televizyon Dizisi) (Fox Tv)

2015 - Kurtlar Vadisi Pusu 9. Sezon (Asya)(Televizyon Dizisi)