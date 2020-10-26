Defne Samyeli maskesiz görüntülenince kendini savundu: 7 kez Covid-19 testi yaptırdım

Defne Samyeli’ye “Sadakatsiz” dizisiyle gündeme gelen “Bir erkek aynı anda iki kadını sevebilir mi?” sorusu yöneltildi. “Bu konuda insanların hakkıdır veya hakkı değildir diyemem” yanıtını veren Samyeli, “Peki bir kadın aynı anda iki erkeği sevebilir mi?” sorusu üzerine de “Bilmiyorum. Büyük de konuşmamak lazım. Benim kalbime aynı anda iki erkek girmez” dedi.

Defne Samyeli 1.5 yıl aşk yaşadığı Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra, ünlü komedyenin Samyeli’yle beraberken Serenay Sarıkaya’yla da görüştüğü iddiası ortaya atılmıştı.