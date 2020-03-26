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  3. Defne Samyeli kendini mutfağa vurdu! Gece yarısı irmik helvası yaptı

Defne Samyeli kendini mutfağa vurdu! Gece yarısı irmik helvası yaptı

Defne Samyeli kendini mutfağa vurdu! Gece yarısı irmik helvası yaptı

Koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmasının ardından evine kapanan ünlüler arasında yer alan Defne Samyeli, Kemerburgaz'daki evinden dışarı çıkmıyor. Karantinada olan Samyeli, gece yarısı kendini mutfağa attı ve o anları takipçileriyle paylaştı.

Defne Samyeli, koronavirüs salgınının ardından Kemerburgaz'daki villasından dışarı çıkmamaya başladı. Fit vücuduyla dikkat çeken ve düzenli olarak spor yapan 48 yaşındaki Samyeli, Instagram'dan yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

İRMİK HELVASI YAPTI

Günlerini evinde geçiren ünlü isim, gece yarısı irmik helvası yaptığı kareleri Instagram'dan paylaştı. Defne Samyeli paylaşımına, "Korona geceleri. Talep üzerine gece yarısı irmik helvası" notunu yazdı.


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