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  3. Defne Samyeli itirafıyla olay olmuştu! Mustafa Sandal'dan flaş karar

Defne Samyeli itirafıyla olay olmuştu! Mustafa Sandal'dan flaş karar

Defne Samyeli itirafıyla olay olmuştu! Mustafa Sandal'dan flaş karar

'Beni Ağlatma' kitabındaki Defne Samyeli itirafıyla olay olan Mustafa Sandal, flaş bir karar aldı. Samyeli'nin dava açacağını söylemesinin ardından Sandal geri adım attı.

Mustafa Sandal hayatını anlattığı “Beni Ağlatma” kitabında Defne Samyeli’yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi anlatınca magazin gündemi adeta sallanmıştı. Defne Samyeli’nin dava açacağını söylediği Mustafa Sandal, yayıneviyle görüşerek kitabın yeni baskılarında o bölümleri çıkarma kararı aldı. 

Sandal’ın yakın çevresine “238 sayfalık kitaptaki 3 satırlık bir öz eleştiri yazısının konuşulması bunca emeğe haksızlık ve çok rahatsızım. Yeni baskılarda o paragraf olmayacak” dediği öğrenildi.


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