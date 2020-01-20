Defne Samyeli itirafıyla olay olmuştu! Mustafa Sandal'dan flaş karar

Mustafa Sandal hayatını anlattığı “Beni Ağlatma” kitabında Defne Samyeli’yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi anlatınca magazin gündemi adeta sallanmıştı. Defne Samyeli’nin dava açacağını söylediği Mustafa Sandal, yayıneviyle görüşerek kitabın yeni baskılarında o bölümleri çıkarma kararı aldı.

Sandal’ın yakın çevresine “238 sayfalık kitaptaki 3 satırlık bir öz eleştiri yazısının konuşulması bunca emeğe haksızlık ve çok rahatsızım. Yeni baskılarda o paragraf olmayacak” dediği öğrenildi.