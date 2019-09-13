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  3. Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan gazetecilere çıkış!

Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan gazetecilere çıkış!

Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan gazetecilere çıkış!

Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile birlikte Çağdaş Sanat Fuarı Contemporary İstanbul sergisini gezdi. Defne Samyeli’yle sanat eserlerinin yerinde gören komedyen habercileri görünce rahatsız oldu.

Bu yıl 14’üncüsü yapılacak olan çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, Akbank sponsorluğunda 12-15 Eylül tarihleri arasında Harbiye’deki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılıyor. Bu yıl ‘Akdenizlilik’ kavramını ele alan fuara katılım oldukça yüksekti. Cem Yılmaz Defne Samyeli çifti ve şarkıcı Yalın'ın yanı sıra cemiyet ve iş dünyasından birçok ünlü sima katıldı. Samyeli’yle sanat eserlerinin yerinde gören komedyen habercileri görünce rahatsız oldu. Görüntü alınmasını istemeyen Cem Yılmaz, "Rahatsız oluyoruz. Bugün bırakın da şurada rahat gezelim" dedi.


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