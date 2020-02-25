Defne Samyeli, eski aşkı Cem Yılmaz'a gönderme mi yaptı? O iddialara yanıt

Defne Samyeli, dün akşam büyük kızı Deren Talu ile Cihangir'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Kızımla birlikte sevdiğimiz bir arkadaşımızın doğum gününe katıldık" dedi.

'ÖYLE BİR ŞEY YOK'

Geçtiğimiz gün sahnede söylediği 'Aldırma Gönül' şarkısıyla dikkat çeken Samyeli'ne, "Sahnede söylediğiniz şarkı Cem Yılmaz’a gönderme mi?" sorusu yöneltildi.

47 yaşındaki güzel, "Arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben sahnede 35-40 tane şarkı söylüyorum. İsterseniz hepsi bir yere gönderme olarak algılanabilir. Ancak böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.