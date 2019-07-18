Defne Samyeli de Cem Yılmaz gibi motor tutkunu oldu!

Bundan birkaç hafta önce aldığı lüks motosiklet ile mutluluk pozunu paylaşan Cem Yılmaz filmlerinden ve stand-up gösterilerinden kazandığı parayı otomobil ve motosiklet tutkusuna yatırıyor. Ara sıra aldığı lüks otomobil ve motosikletlerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Cem Yılmaz'ın sevgilisi Defne Samyeli'de bu tutkuya ortak oldu.

Cem Yılmaz uzun yol sürüşü için de gayet elverişli olan motorunu Defne Samyeli'ne verdi. Samyeli motorun üstünde çekilen fotoğrafını instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Defne Samyeli binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafı yıldırım emojisi ile paylaştı.