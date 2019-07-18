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  3. Defne Samyeli de Cem Yılmaz gibi motor tutkunu oldu!

Defne Samyeli de Cem Yılmaz gibi motor tutkunu oldu!

Defne Samyeli de Cem Yılmaz gibi motor tutkunu oldu!

Otomobil ve motosiklet sevdası ile ara ara gündeme gelen Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli'yi de motor sevdalısı yaptı. İlişkileri çok konuşulan çiftin yaptıkları her paylaşım gündem oluyor. Bu sefer ki paylaşım Defne Samyeli'den geldi. Ünlü oyuncunun Cem Yılmaz'ın yeni oyuncağı ile paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bundan birkaç hafta önce aldığı lüks motosiklet ile mutluluk pozunu paylaşan Cem Yılmaz filmlerinden ve stand-up gösterilerinden kazandığı parayı otomobil ve motosiklet tutkusuna yatırıyor. Ara sıra aldığı lüks otomobil ve motosikletlerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Cem Yılmaz'ın  sevgilisi Defne Samyeli'de bu tutkuya ortak oldu.

Cem Yılmaz uzun yol sürüşü için de gayet elverişli olan motorunu Defne Samyeli'ne verdi. Samyeli motorun üstünde çekilen fotoğrafını instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Defne Samyeli binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafı yıldırım emojisi ile paylaştı. 

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