Defne Samyeli dava açıyor, Mustafa Sandal geri adım atmıyor: Pişman değilim!

Düzenlenen etkinlikte önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sandal, Defne Samyeli ile yaşadığı polemik hakkındaki sorulara, “Kendi hikayemi yazarken 15 sayfalık özel hayatımla ilgili yazım var. Oralara dokunmasam, tuhaf olurdu zaten. Onları yazmasam sorardınız neden yok diye. Ben o konuyla alakalı açıklamamı yaptım. Ben oradaki üç satıra takılıp kalmak istemiyorum” yanıtını verdi.

'PİŞMANLIĞIM YOK'

Ünlü şarkıcı “Defne Samyeli dava açınca, ikinci baskıda o kısmı çıkarmak zorunda kaldınız. Keşke yazmasaydım diye pişmanlığınız oldu mu” sorusunu da yanıtladı:

“Pişmanlığım yok. Bu kitapla alakalı hiçbir satırdan pişman değilim. Okuyunca göreceksiniz sürekli iltifat var. Benim hitap şeklim budur. Asla nezakette kusur etmem. Tarzım budur ve bunun dışına çıkmamaya hep dikkat ederim.”