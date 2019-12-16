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  3. Defne Samyeli çıtayı iyice yükseltti! İstediği sahne ücreti şaşırttı

Defne Samyeli çıtayı iyice yükseltti! İstediği sahne ücreti şaşırttı

Defne Samyeli çıtayı iyice yükseltti! İstediği sahne ücreti şaşırttı

Geçtiğimiz aylarda Cem Yılmaz'la yollarını ayıran Defne Samyeli, değişen sahne ücretiyle herkesi şaşırttı.

Ayrılığın ardından Cem Yılmaz’la yeniden barıştığı iddialarıyla son zamanaların en çok konuşulan isimlerinden olan Defne Samyeli, şu günlerde sahne çalışmalarına ve yeni yılda çıkaracağı single çalışmasına yoğunlaştı.

150 BİN TL'YE KADAR ÇIKARDI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşamadan önce aldığı 5 bin TL’lik sahne ücretini 80 bin TL’ye kadar çıkardığı konuşulan Samyeli’nin, özel organizasyonlardan ise 150 bin TL istediği konuşuluyor.

YILBAŞI İÇİN 250 BİN TL İSTİYOR

Yeni yıl programı henüz belli olmayan Defne Samyeli’nin, yılbaşı gecesi için teklif getiren organizatörlerden ise son olarak 250 bin TL istediği öğrenildi.


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