Defne Samyeli Cem Yılmaz'ı affetti! Barışma şartı ise herkesi şaşırttı

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, uzun soluklu ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Bir süredir ayrı olan çiftin yeniden barıştığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

EVLİLİK ŞARTI MI SUNDU?

Son olarak Samyeli ve Yılmaz'ın Bebek'te bir otelde buluşup yemek yedikleri iddia edildi. 'Neler Oluyor Hayatta?' adlı programına göre ikili; ayrılığa daha fazla dayanamadı ve Defne Samyeli Cem Yılmaz'ı evlilik şartıyla affetti.