Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,101
  • 6,8126
  • 322.525
  • 112657
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yla karşılaşmamak için depar attı!

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yla karşılaşmamak için depar attı!

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yla karşılaşmamak için depar attı!

Defne Samyeli, önceki gün bir arkadaşını eve bırakırken görüntülendi. Basın mensuplarından eski sevgilisi Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın kendisine 100 metre uzaklıkta olduğunu öğrenen Samyeli, bakın ne yaptı...

Eski aşkı Cem Yılmaz tarafından aldatıldığını ima ederek magazin gündemine damga vuran Defne Samyeli, önceki gün bir arkadaşını eve bırakırken görüntülendi. Samyeli, karşısında basın mensuplarını görünce ise şaşırdı.

'ÖYLE BİR ŞEY YOK'

Muhabirlerin, kızı Deren Talu’nun Aslı Enver ile ilişkilerini sonlandıran Murat Boz ile aşk yaşadığı haberlerine Samyeli, “Yalan haber öyle bir şey yok” diyerek cevap verdi. 

Habertürk'ün haberine göre gazetecilere, “Sizin ne işiniz var burada?” diye soran Defne Samyeli, muhabirlerin “100 metre ileride Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya var” cevabı karşısında şoke oldu. Hızla gaza basan Defne Samyeli gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.


Murat Boz'dan aşk açıklaması
Cem-Serenay ismi Defne'yi kaçırdı!
Ünlü şarkıcının koronavirüs önlemi sosyal medyada alay konusu oldu!
8 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı!
EDHO'da flaş ayrılık! O başrol veda ediyor
<p>Akbaşoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Suriye'de kendi halkını katlede

CHP'li Özkoç'a istifa çağrısı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Beni Bırakma dizisinin başrolü Emrah Akduman evlendi!

Diş macunu ile bakın ne yaptı