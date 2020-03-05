Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yla karşılaşmamak için depar attı!

Eski aşkı Cem Yılmaz tarafından aldatıldığını ima ederek magazin gündemine damga vuran Defne Samyeli, önceki gün bir arkadaşını eve bırakırken görüntülendi. Samyeli, karşısında basın mensuplarını görünce ise şaşırdı.

'ÖYLE BİR ŞEY YOK'

Muhabirlerin, kızı Deren Talu’nun Aslı Enver ile ilişkilerini sonlandıran Murat Boz ile aşk yaşadığı haberlerine Samyeli, “Yalan haber öyle bir şey yok” diyerek cevap verdi.

Habertürk'ün haberine göre gazetecilere, “Sizin ne işiniz var burada?” diye soran Defne Samyeli, muhabirlerin “100 metre ileride Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya var” cevabı karşısında şoke oldu. Hızla gaza basan Defne Samyeli gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.