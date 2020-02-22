Defne Samyeli, Cem Yılmaz sorularından kaçmak isterken kameramanın ayağını ezdi!

Mekan çıkışı objektiflere yansıyan Defne Samyeli'ne, ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili sorular soruldu. Sorulara yanıt vermek istemeyen Samyeli, geri geri giderken bir kameramanın ayağını ezdi.

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Kardeşinin ve muhabirlerin uyarısı ile hemen geriye giden şarkıcı, ne yapacağını şaşırdı. Samyeli, “Çok özür dilerim, bu şekilde olunca problem oluyor. Bir sorun varsa, hemen hastaneye gidelim” dedi.