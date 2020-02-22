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  3. Defne Samyeli, Cem Yılmaz sorularından kaçmak isterken kameramanın ayağını ezdi!

Defne Samyeli, Cem Yılmaz sorularından kaçmak isterken kameramanın ayağını ezdi!

Defne Samyeli, Cem Yılmaz sorularından kaçmak isterken kameramanın ayağını ezdi!

Cem Yılmaz'ın kendisine ihanet ettiğini ima ederek magazin gündemine damgasını vuran Defne Samyeli, önceki gece Nişantaşı’nda bulunan bir mekanda sahne aldı.

Mekan çıkışı objektiflere yansıyan Defne Samyeli'ne, ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili sorular soruldu. Sorulara yanıt vermek istemeyen Samyeli, geri geri giderken bir kameramanın ayağını ezdi.

PANİKLEDİ

Kardeşinin ve muhabirlerin uyarısı ile hemen geriye giden şarkıcı, ne yapacağını şaşırdı. Samyeli, “Çok özür dilerim, bu şekilde olunca problem oluyor. Bir sorun varsa, hemen hastaneye gidelim” dedi.


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