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  3. Defne Samyeli: Bu isim için çok uğraştım, bir kitapta harcanamam!

Defne Samyeli: Bu isim için çok uğraştım, bir kitapta harcanamam!

Defne Samyeli: Bu isim için çok uğraştım, bir kitapta harcanamam!

"Beni Ağlatma" isimli bir kitap çıkaran Mustafa Sandal, kitapta Defne Samyeli'yle aşk yaşadığını iddia edince ortalık karıştı. Duruma sinirlenen ve dava açacağını açıklayan Samyeli, konuk olduğu 'Eser Yenenler Show'da da sert açıklamalarda bulundu.

ÖNCE GÜLDÜM, SONRA HİÇ GÜLMEDİM

Defne Samyeli şöyle konuştu: "Mustafa olayını hiç anlamadım. İlk başta bir güldüm, sonra hiç gülmedim. Kendisi geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yapmış, davada kendisini kurtaracak kadar bir metin hazırlanmış. Kadın ismini kullanarak sansasyonel bir şekilde işini tanıtmayı çok klişe buluyorum. Yakıştırmıyorum bu durumu hiç kimseye.

DAVA AÇMAYA MECBUR BIRAKIYORLAR

Sağa sola dava açmayı hiç istemiyorum aslında. Bunlara o kadar çok para ve zaman harcanıyor ki, gerçekten uğraşmak istemiyorum. Ama insanı mecbur bırakıyorlar. Sadece o duruşu sergilemek adına bunu yapmak gerekiyor. Ben bu isim için çok çalıştım, çok uğraştım. Bir kitapta harcanamam ben. Böyle imalarla harcanamam. Hiç yakıştırmadım."


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