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  3. Dargın Kuzenler oyuncuları kimler? Dargın Kuzenler filminin konusu ne?

Dargın Kuzenler oyuncuları kimler? Dargın Kuzenler filminin konusu ne?

Dargın Kuzenler oyuncuları kimler" Dargın Kuzenler filminin konusu ne"

TV8 ekranlarında bu akşam saat 20.00'de seyirci ile buluşacak olan Dargın Kuzenler filminin konusu ve oyuncuları TV'de film izlemeyi sevenler tarafından araştırılmaya başlandı. Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu ve oyuncuları hakkında merak edilen her şey haberimizin içinde

Fragmanı merak uyandıran film bir sebepten dolayı yıllarca birbirlerine küs kalan dört kuzenin yeniden bir araya gelmesiyle yaşanan bir dizi olayı anlatıyor. Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak olan 2017 yapımı Dargın Kuzenler filminin konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılmaya başladı.

DARGIN KUZENLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Birbirinden değişik 3 aptal kuzen bir araya gelip CD-DVD dükkanı açmaya karar verirler. Fakat işi yüzlerine gözlerine bulaştıracaklardır. Bu 3 kuzenden Serkan hayatı boyunca hep mucit olmak istemiştir. Tankut elit bir insan gibi olup memleketine gitmek ister. Neco ise çok fazla bir şekilde kadınlara düşkündür. Bu 3 avanak kuzen dükkanı açmak için Süleyman adında birinden borç para alarak açmışlardır. Fakat borç senedi gelip ödeyemediklerinde çok fena dayak yiyeceklerdir. Bu 3 avanak borca düştükten sonra sinsi planlar kurmaya başlayıp komik anlara sahne olacaksınız.

DARGIN KUZENLER FİLMİİN OYUNCULARI KİMLER?
Ersin Korkut
İnan Ulaş Torun
Yeşim Ceren Bozoğlu
Olgu Baran Kubilay 

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