Dargın Kuzenler oyuncuları kimler? Dargın Kuzenler filminin konusu ne?

Fragmanı merak uyandıran film bir sebepten dolayı yıllarca birbirlerine küs kalan dört kuzenin yeniden bir araya gelmesiyle yaşanan bir dizi olayı anlatıyor. Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak olan 2017 yapımı Dargın Kuzenler filminin konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılmaya başladı.

DARGIN KUZENLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Birbirinden değişik 3 aptal kuzen bir araya gelip CD-DVD dükkanı açmaya karar verirler. Fakat işi yüzlerine gözlerine bulaştıracaklardır. Bu 3 kuzenden Serkan hayatı boyunca hep mucit olmak istemiştir. Tankut elit bir insan gibi olup memleketine gitmek ister. Neco ise çok fazla bir şekilde kadınlara düşkündür. Bu 3 avanak kuzen dükkanı açmak için Süleyman adında birinden borç para alarak açmışlardır. Fakat borç senedi gelip ödeyemediklerinde çok fena dayak yiyeceklerdir. Bu 3 avanak borca düştükten sonra sinsi planlar kurmaya başlayıp komik anlara sahne olacaksınız.

DARGIN KUZENLER FİLMİİN OYUNCULARI KİMLER?

Ersin Korkut

İnan Ulaş Torun

Yeşim Ceren Bozoğlu

Olgu Baran Kubilay