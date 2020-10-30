30 Ekim 2020 Cuma 10:43 | Son Güncelleme:
Danla Bilic'in yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, önceki gün değeri 4 milyon TL olduğu iddia edilen cipiyle Nişantaşı'ndaydı. Bilic'in "Kazandığım parayla aldım" sözleri dikkat çekti.
26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Danla Bilic önceki gün Mercedes marka lüks cipiyle Nişantaşı’nda görüntülendi.
"KAZANDIĞIM PARAYLA ALDIM"
Ortalama 4 milyon TL değerinde olan Mercedes G serisi lüks cipine binerken açıklamalarda bulunan Bilic, aracın kiralık olup olmadığını soran muhabirlere “Kazandığım parayla aldım. Kendi aracım” diye yanıt verdi.
“Enes Batur bana âşık” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise “Yeterince konuştum. Şakalaşıyoruz, gülüp geçsinler. Enes’imle neden ciddi kavga edelim” dedi.