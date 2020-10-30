Danla Bilic'in yeni oyuncağı dudak uçuklattı

26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Danla Bilic önceki gün Mercedes marka lüks cipiyle Nişantaşı’nda görüntülendi.

"KAZANDIĞIM PARAYLA ALDIM"

Ortalama 4 milyon TL değerinde olan Mercedes G serisi lüks cipine binerken açıklamalarda bulunan Bilic, aracın kiralık olup olmadığını soran muhabirlere “Kazandığım parayla aldım. Kendi aracım” diye yanıt verdi.

“Enes Batur bana âşık” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise “Yeterince konuştum. Şakalaşıyoruz, gülüp geçsinler. Enes’imle neden ciddi kavga edelim” dedi.