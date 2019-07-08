Danla Bilic'in şaşırtan iddiasına Gülben Ergen'den yanıt!

Youtuber Danla Bilic, yayınladığı son videosunda magazin dünyasına bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Şarkıcı Gülben Ergen'in kendisini tüm sosyal medya hesaplarından takip edip, "Yeni şarkım çıkıyor, beraber bir şeyler yapalım" diyerek mesaj attığını iddia etti.

Ünlü YouTuber, daha sonra sosyal medya hesapları üzerinden çok fazla mesaj aldığından dolayı mesajı geç gördüğünü ifade etti.

Danla Bilic, mesajı gördüğünde ise ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in kendisini takip etmeyi bırakıp, engellediğini söyledi.

GÜLBEN ERGEN'DEN YANIT

Gazeteci Bilal Özcan, Danla Bilic'in Gülber Ergen hakkındaki iddialarını Instagram hesabından takipçileyle paylaştı. Özcan'ın paylaşımını gören Ergen, Bilic'e yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı, kendi hakkındaki iddialara "Bilal Bey, her iddiaya cevap versem hayatımı yaşayamam" yorumunu yaptı.