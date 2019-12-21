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  3. Danla Bilic'in bu halinden eser kalmadı! Ameliyatla Japon oldu

Danla Bilic'in bu halinden eser kalmadı! Ameliyatla Japon oldu

Danla Bilic'in bu halinden eser kalmadı! Ameliyatla Japon oldu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Japonlara benzemek için göz kapağı ameliyatı geçirdi. Bilic, "Çok istediğim bir şeydi" dedi.

YouTube’da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhrete kavuşan, üne kavuştuktan sonra da mide küçültme ameliyatı ve bir dizi estetik operasyonla bambaşka bir görüntüye kavuşan Danla Bilic, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Sosyal medya fenomeni, Japonlar gibi çekik gözlere sahip olabilmek için estetik yaptırdığını şu sözlerle açıkladı:"İki hafta önce Tokyo’ya gittim. Çok sevdim Japonları. Geldikten sonra da gözümden estetik ameliyatı oldum. Daha çok yeni olduğu için şu an hiç iyi görünmüyorum. Ama kendimi daha iyi hissetmek için böyle bir şey yaptım. Çok istediğim bir şeydi."


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