Danla Bilic ve Reynmen arasında sürpriz gelişme! Takibe aldılar

YouTube'da çektiği videolar ve ünlü isimler hakkında yaptığı yorumlarla sıkça adından söz ettiren ünlü fenomen Danla Bilic ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş arasında yaşanan gelişme hayranlarını heyecanlandırdı.

Danla Bilic, sosyal medya hesabının hikaye bölümünde Reynmen’in 'Melek' şarkısını dinlerken paylaşım yapmasının ardından ikili Instagram'da takipleşmeye başladı.

DANLA BİLİC KİMDİR?

Gerçek adı Neslihan Damla Aktepe olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.

Bir dönem Twitter hesabı üzerinden yerli ve yabancı futbolcular ile iletişime geçen ve kendisini trans birey olarak tanıtan Danla Bilic, bir çok sosyal medya kullanıcısını ise trolleyerek ilginç tepkiler almıştır.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle dikkatleri üzerine toplayan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturmuştur. Şimdilerde gezi vlogları ile adından sıkça söz ettiriyor. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Danla Bilic, 1.65 metre boyunda, 61 kilo ve Terazi burcudur.

REYNMEN (YUSUF AKTAŞ) KİMDİR?

Yusuf Aktaş Sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü Youtuber isimlerin başında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar'da dünyaya gelmiştir. Üç kardeştir, bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe'dir. Reynmen lakabı ile tanınan Youtube fenomeni Yusuf Aktaş, yayınladığı şarkı ile 25 Ocak'tan bu yana internet gündemine damga vurdu.

25 Ocak Cuma günü yayınladığı 'Derdim Olsun' şarkısı şuana kadar 30 milyon kişi tarafından izlenirken bu sayı artmaya devam ediyor. Bu parça ile Reynmen, 24 saatte 6.3 milyon kullanıcıya ulaşarak Aleyna Tilki'nin elinde bulundurduğu en kısa zamanda en çok izlenen video rekorunu da kırmış oldu.

Yusuf Aktaş, İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim’de Liseyi tamamlamıştır. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer almayı başarmıştı.