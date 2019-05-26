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  3. Danla ve Enis Serenay'dan mı bahsediyor?

Danla ve Enis Serenay'dan mı bahsediyor?

Danla ve Enis Serenay'dan mı bahsediyor"

Enis Arıkan'la Danla Bilic'in sohbeti şok etti. İsim vermeden bahsettikleri kişinin Serenay Sarıkaya olduğu iddiası sosyal medyada olay oldu.

Danla Biliç ve Enis Arıkan'ın Youtube'da yaptıkları bir program olay oldu. Danla ve Enis'in kulaktan kulağa paylaştıkları bir söylenti sosyal medyada merak konusu oldu. 

Danla Biliç'in %300 eminim dediği ve iki ünlü şahsiyetin birlikte olduğu iddiası kafaları karıştırdı.

Söylentiyi duyan Enis Arıkan'ın verdiği 'Her gün beraberiz' tepkisi üzerine Alice müzikalinde beraber rol aldığı ünlü oyuncu "Serenay Sarıkaya'dan mı bahsediyor" sorusunu da beraberinde getirdi. 

Serenay Sarıkaya yakın zamandan meslektaşı Kerem Bursin ile olan 4 yıllık ilişkisini bitirme kararı almıştı.

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