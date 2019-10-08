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  3. Danla Bilic imaj değiştirdi! Yeni hali sosyal medyayı salladı...

Danla Bilic imaj değiştirdi! Yeni hali sosyal medyayı salladı...

Danla Bilic imaj değiştirdi! Yeni hali sosyal medyayı salladı...

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic imaj değiştirdi. Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Danla, sosyal medyayı salladı.

Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yeni imajıyla takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Sosyal medya hesabından yeni halini paylaşan Danla, fotoğrafa "Rockçı Serpil" notunu düştü. Bilic'in bu pozu takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

'YAKIYORSUN ORTALIĞI'

Sosyal medyada ünlü fenomene, "Yakıyorsun ortalığı" ve "10 üzerinden 10 puan veriyorum yeni tarzına." şeklinde olumlu yorumlar geldi.

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