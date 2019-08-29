Danla Bilic herkesi şoke etti! Sosyal medya bunu konuşuyor...

Yaptığı makyaj videoları ile ünlenen Danla Bilic sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Danla Bilic'in geçtiğimiz gün başlattığı çekiliş paylaşımına 3 milyon yorumun gelmesi sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

Danla Biliç, Enes Batur'un altına "mide ameliyatsızda kilo veriliyor galiba" yazdığı paylaşımını cevapsız bırakmamış "İhtiyacın olan bazı şeylerin ameliyatlı da ameliyatsız da çözümü yok." diyerek Enes Batur'a cevap vermişti.





DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir.

Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır.