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  3. Danilo Zanna'nın acı günü! Babası Armando hayatını kaybetti

Danilo Zanna'nın acı günü! Babası Armando hayatını kaybetti

Danilo Zanna'nın acı günü! Babası Armando hayatını kaybetti

Ünlü şef Danilo Zanna'nın babası Armando Zanna hayatını kaybetti. Zanna acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

MasterChef yarışmasının ünlü şefi Danilo Zanna, babası Armando'yu kaybetti. Zanna, Instagram hesabından acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armando'yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak."


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