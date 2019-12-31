Danilo Zanna eşi kimdir, nereli? Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında?

Danilo Zanna eşi kimdir, nereli? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yerini alıyor. İtalyan şef Danilo Zanna , TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef'te jüri üyeliği yapıyor. Sempatik tavırları ile ilgi çeken şef bugün O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katılıyor ve şarkı seslendiyor. İzleyiciler Danilo Zanna eşi kimdir, nereli? merak ediyor. İşte yanıtı..

DANİLO ZANNA EŞİ KİM?

Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Çiftin 2013 doğumlu Zeno Tibet adında bir oğlu var.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

İtalyan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi.

Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı. Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerin içerisinde yer aldı.

"Bir İtalyan, bir Hollandalı... 20 şehir, 20 farklı AB projesi" sloganıyla yola çıkan Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerini gezdi.